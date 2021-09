Keanu Reeves, gli auguri di compleanno dalla Marvel fanno impazzire i fan: cosa c'è sotto?

Giovedì 2 settembre ricorre il cinquantasettesimo compleanno di Keanu Reeves, e sono in moltissimi sul web, tra follower, colleghi e personaggi famosi, ad avergli scritto un messaggio di auguri. Non è passato inosservato, tra i tanti, un post di Marvel UK & Ireland, che celebra la carriera dell'attore di John Wick.

Il post ha catturato infatti l'attenzione dei fan di Keanu Reeves, e il fatto che poco dopo sia stato rimosso non ha fatto che aumentare il mistero e scatenare una serie di teorie. Come possiamo vedere anche nei tweet in calce alla notizia, per molti gli auguri della Marvel rappresentano un inequivocabile indizio dell'imminente ingresso della star nel MCU.

C'è chi, come l'utente @prcowboys, crede che ci sia "un significato nascosto" nel famigerato post, e manifesta il suo amore per Keanu Reeves "in ogni singolo ruolo, oltre che come persona". Qualcun altro, invece, trova molto strano che Marvel UK dedichi un post all'attore di Matrix per il suo compleanno. "Forse sanno qualcosa che noi non sappiamo ancora."

Intanto, sono in corso le riprese di John Wick 4 in ben tre Paesi. Non sappiamo ancora se c'è davvero il Marvel Cinematic Universe nel futuro professionale di Keanu Reeves, ma qualche tempo fa Kevin Feige, ha raccontato di aver discusso in più occasioni con la star di eventuali progetti. "Non sappiamo se e quando si unirà al MCU, ma vorremmo davvero trovare il modo giusto per farlo."