Keanu Reeves, gli auguri di Charlize Theron per il 56° compleanno: 'Sei il migliore!'

Nei giorni scorsi Keanu Reeves ha compiuto 56 anni e i social network, come era prevedibile per uno degli attori più amati al mondo, si sono riempiti di messaggi di auguri, da parte di semplici fan come di colleghi e personaggi famosi. Uno dei post più graditi, immaginiamo, sarà stato quello di Charlize Theron.

Tra le due star c'è una profonda amicizia, nata recitando insieme in film come L'avvocato del diavolo (1997) e Sweet November (2001), e per alcuni mesi, tra il 2009 e il 2010, l'attrice sudafricana e il protagonista di Matrix hanno vissuto anche una breve ma intensa love story.

Come si può vedere anche in calce alla notizia, Charlize Theron ha pubblicato su Instagram una foto in cui è in compagnia di Keanu Reeves, scrivendo nella didascalia: "Amo così tanto questo splendido umano! Buon compleanno, Keanu. Sei semplicemente il migliore."

"Tutta questa bellezza in una sola immagine" ha commentato un utente. "Ragazzi, siete fantastici" gli ha fatto eco un altro. In poco più di 24 ore la foto ha superato i 600.000 like e i commenti di questo tenore, inutile precisarlo, sono tantissimi.

Tra i tanti progetti di Keanu Reeves c'è in questo momento una serie a fumetti, BRZRKR, creata insieme a Matt Kindt, per la quale è stata recentemente lanciata una campagna su Kickstarter.