Keanu Reeves: l'attore sorprende in diretta una classe di diplomandi

Posticipato al 21 agosto 2020 in America a causa della Pandemia da Coronaviurs, l'attesissimo Bill & Ted Face the Music è uno dei due film con protagonista Keanu Reeves in uscita nel 2020, nello specifico affiancato dall'amico e collega Alex Winter in una terza e forse ultima missione per salvare l'universo dalla distruzione.

In attesa di vedere nuovamente Bill & Ted al cinema, comunque, Keanu Reeves e Alex Winter sono apparsi insieme per fare una grandissima sorpresa alla cerimonia di diploma in forma virtuale degli studenti della San Dimas High School, in California, che è poi lo stesso identico istituto dove si svolge la prima avventura dei protagonisti in Bill & Ted's Excellent Adventure. La scelta è ovviamente pertinente al franchise, anche se non riduce l'entusiasmo degli studenti e la bellezza della sorpresa.



Nel loro breve messaggio ai diplomandi, Reeves e Winter hanno parlato della difficile situazione attuale e dell'ambiente che circonda i giovani studenti, sottolineando anche quanto la squadra di football del San Dimas sia davvero una grandissima eccellenza. La cosa meravigliosa è la felicità con cui i due interpreti si rivolgono ai giovanissimi, cercando di trasmettere sani valori in un momento in cui l'America è in rivolta.



Bill & Ted Face the Music uscirà nelle sale americane il 21 agosto 2020.