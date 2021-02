Keanu Reeves, l'attore sarà Kraven il Cacciatore in un film Sony? Ecco gli ultimi rumor

Secondo le più recenti voci di corridoio, Keanu Reeves sarebbe in cima alla lista di attori che Sony Pictures avrebbe adocchiato per la parte di Kraven il Cacciatore nel film a lui dedicato.

Lo scorso agosto si parlava già di un progetto cinematografico dedicato a Kraven il Cacciatore, uno dei più celebri avversari di Spider-Man nel mondo dei fumetti Marvel, in fase di sviluppo in casa Sony. All'epoca si era anche fatto il nome di J.C. Chandor come possibile regista di un film basato su una sceneggiatura di Richard Wenk, ma non si era accennato a nessun possibile interprete per il ruolo titolare.

Adesso però, dopo che il coinvolgimento di Keanu Reeves con i Marvel Studios per la parte del protagonista nella serie tv di Disney+ Moon Knight è stato ufficialmente smentito (sarà Oscar Isaac a vestire i panni di Marc Spector nello show), sembrerebbe che Sony si sia fatta avanti con una sua proposta, quella di portare sul grande schermo il noto villain in una pellicola che dovrebbe essere "un mashup tra Logan e Man on Fire".

L'attendibilità di tali voci è al momento difficile da verificare, ma a questo punto non ci stupirebbe se dovessero risultare veritiere. E con tutto quello che sta accadendo con Spider-Man 3 dal lato MCU, chi può dire che una mossa del genere non possa essere anche in funzione di una futura apparizione del personaggio nella saga con protagonista Tom Holland.