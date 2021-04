Keanu Reeves: l'attore si ferma con i fan per parlare della sua moto

Keanu Reeves è sempre stato una persona molto generosa e disponibile verso i fan e l'ha dimostrato una volta ancora quando un gruppo di persone l'ha fermato mentre si trovava vicino la propria moto e li ha intrattenuti discutendo appunto del design del mezzo da lui stesso progettato. Guardate il video integrale della durata di tre minuti.

Keanu Reeves si trovava in quel momento a Malibu e si stava preparando a partire in sella alla sua moto, quando è stato avvicinato da un gruppetto di fan molto interessati al suo mezzo. Ripreso da una telecamera, vediamo l'attore dialogare con ciascuno di loro per rispondere presumibilmente (dato che non riusciamo a sentire cosa dicono) a domande riguardanti proprio la moto di sua proprietà e che lo stesso Reeves ha contribuito a progettare.

Reeves possiede infatti una società di motociclette, la Arch Motorcycles con l'attore che ne ha addirittura progettata una - quella che vediamo in video - insieme al costruttore Gard Hollinger. Qualche mese fa Reeves aveva dichiarato: "Quando CD Projekt Red mi ha contattato per far parte di Cyberpunk 2077 hanno detto di essere dei fan di Arch Motorcycle, quindi hanno proposto l'idea di creare una sorta di versione Cyberpunk 2077 della Arch Motorcycle. Ho pensato che fosse un'ottima idea".

Rivedremo Reeves nel quarto capitolo di Matrix, con l'attore che ha precedentemente lodato la scrittura della Wachoswki, complimentandosi con lei "per aver creato una storia davvero incredibile" e per "l'intricata sceneggiatura che alla fine è una fantastica storia d'amore". L'attore ci ha tenuto a precisare che Matrix 4 sarà ambientato dopo gli eventi di Revolution "che non verranno dimenticati", aggiungendo anche che Neo "non viaggerà nel passato".

Matrix 4 uscirà nelle sale americane il 22 dicembre 2021. Nel cast anche Yahyah Adbul-Mateen II, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Jada Pinkett Smith e Priyanaka Chopra. Non è ancora chiaro quando approderà nei cinema italiani.