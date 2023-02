Keanu Reeves: l'attore ha una clausola sul contratto che vieta di utilizzare il deepfake

Negli anni più recenti, la tecnologia sta facendo passi da gigante e uno dei settori che sta man mano conquistando sempre più spazio al cinema, anche in maniera molto inquietante e distopica, è il de-aging grazie all'utilizzo di strumenti come il deepfake. Keanu Reeves non è molto convinto, così per contratto non potrà essere utilizzato su di lui.

In un'intervista a Wired, l'attore - che tra non molto rivedremo nei panni dello spietato killer in John Wick 4 - ha condiviso i suoi pensieri sul processo, che gli ha trasmesso immediatamente una sensazione di disagio.

"Mi hanno aggiunto una lacrima sul viso e io ho pensato: 'Eh?'. Era come se dicessero: 'Non c'è nemmeno bisogno che io sia qui'. Ciò che è frustrante è che si perde la propria autonomia. Quando reciti in un film, sai che verrai montato, ma stai partecipando attivamente a quel processo. Se entriamo nel territorio del deepfake, non c'è nessuno dei tuoi punti di vista. È spaventoso. Sarà interessante vedere come gli esseri umani affronteranno queste tecnologie".

La buona notizia è che, grazie al suo status di immortale, probabilmente non ci sarà bisogno di un deepfake o di ringiovanire Keanu Reeves di qualche anno nei prossimi progetti, a meno che la Lionsgate non si faccia prendere la mano dall'espansione dell'universo di John Wick e cerchi di convincerlo che un ritocco digitale potrebbe permettergli di recitare in un prequel della storia, con le origini del killer. Speriamo, però, che non si arrivi a tanto.

Recentemente, è stata svelata la durata monstre di John Wick 4. La nuova avventura con Keanu Reeves approderà nelle sale cinematografiche il prossimo 24 marzo. John Wick 4 è diretto da Chad Stahelski, già dietro la macchina da presa di tutti i capitoli precedenti.

La saga proseguirà poi con lo spin-off Ballerina con Ana De Armas protagonista e con la serie The Continental.