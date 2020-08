Keanu Reeves, annunciato il sequel di 47 Ronin: sarà ambientato in un mondo cyberpunk!

Deadline riporta che Ron Yuan, attore che vedremo prossimamente nel cast dell'atteso remake live-action di Mulan, è stato scelto per dirigere il sequel di 47 Ronin, cult del 2013 con protagonista Keanu Reeves.

Il film fantasy d'azione sarà prodotto da Universal 1440 Entertainment, un'entità di produzione di Universal Pictures Home Entertainment. "Sono incredibilmente entusiasta di lavorare con la Universal e il team di produzione su questo film, che unirà diversi generi come arti marziali, azione, horror e cyber-punk", ha detto Yuan. "Sarà una corsa emozionante, intensa e divertente per gli spettatori di tutto il mondo." Non sono stari rivelati molti dettagli sulla trama, ma a quanto pare la storia partirà 300 anni nel futuro rispetto al primo film e avrà luogo in un esotico mondo cyberpunk.

Il film originale, lo ricordiamo, è stato diretto da Carl Rinsch e scritto da Chris Morgan e Hossein Amini da una storia ideata da Morgan e Walter Hamada. Nel cast figuravano, oltre a Keanu Reeves, altri volti molto noti del cinema orientale come Hiroyuki Sanada, Tadanobu Asano, Rinko Kikuchi e Ko Shibasaki. La storia raccontava una versione romanzata della leggenda dei 47 ronin, un gruppo di samurai che nel XVIII secolo che si propose di vendicare la morte del loro maestro che fu ucciso da uno shogun spietato.

