Keanu Reeves è un angelo nelle foto dal set del nuovo film Good Fortune

Keanu Reeves si è sempre distinto tra le star di Hollywood per via della sua fama di divo "troppo buono": definito spesso un vero e proprio angelo, questo appellativo non sarà soltanto tale bensì si concretizzerà anche sul set di Good Fortune!

L'annuncio dell'entrata di Keanu Reeves nel cast di Good Fortune aveva già colpito i fan: il nuovo film di Aziz Ansari che lo vedrà recitare accanto a Reeves, Seth Rogen e Keke Palmer sarà prodotto da Lionsgate ma al momento sono ancora molto scarsi i dettagli circa la trama della comedy di Ansari. Tuttavia, alcune immagini rubate dal set (che trovate in calce all'articolo) ci anticipano qualcosa soprattutto sul nuovo ruolo di Keany Reeves: gli scatti, infatti, vedono Reeves indossare un completo elegante ma a catturare l'attenzione sono due candide ali che suggeriscono la natura angelica del nuovo personaggio interpretato dalla star di John Wick. L'ipotesi che si tratti di una semplice allucinazione c'è, ma se Reeves interpretasse davvero un angelo potrebbe trattarsi di un vero passo avanti dopo aver interpretato per anni il ruolo dell'assassino tra i più famosi del cinema!

Le riprese sono attualmente in corso a Los Angeles ma non c'è ancora una data certa sull'uscita del film. Dopo il misterioso ruolo in Good Fortune, quali saranno i prossimi progetti di Keanu Reeves?