Keanu Reeves e Ana de Armas in Ballerina: svelata la time-line dello spin-off di John Wick

Il regista e creatore della saga Chad Stahelski in una recente intervista ha spiegato tutta la timeline del franchise di John Wick, dal primo capitolo del 2014 al nuovo episodio John Wick: Capitolo 4, ma in questa timeline esattamente quando è ambientato lo spin-off Ballerina?

Il film, che avrà per protagonista la candidata all'Oscar Ana de Armas e che includerà anche la presenza di Keanu Reeves nei panni di John Wick, a quanto pare si svolgerà tra gli eventi di John Wick 3 e John Wick 4: come confessato da Stahelski, tra i due film ci sarà un salto temporale di qualche mese, ed evidentemente Ballerina si inserirà esattamente in questa finestra. Lo ha confessato lo stesso Keanu Reeves, parlando ai microfoni di Entertainment Weekly in occasione della premiere di John Wick: Capitolo 4.

"Sì, ho avuto modo di lavorare con Ana de Armas e con il regista Len Wiseman, e devo dire che avevano una sceneggiatura fantastica per Ballerina, il primo spin-off della saga di John Wick. In questo capitolo io ho una piccola parte da interpretare. Len Wiseman sul set è stato fantastico. Mi ha chiesto: 'Dove vuoi inserire questa storia nella linea temporale della saga?' Quindi, abbiamo deciso di ambientare Ballerina tra gli eventi di John Wick 3 e John Wick 4. È stato divertente tornare in azione."

Ricordiamo che John Wick 4 esce oggi nei cinema italiani, distribuito da 01 Distribution. Ballerina invece non ha ancora una data d'uscita, ma il film includerà anche altri grandi ritorni dalla saga di John Wick, inclusi Ian McShane, Anjelica Huston e il compianto Lance Reddick.