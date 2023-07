Keanu Reeves, quale allenamento è stato più duro tra Matrix e John Wick?

Keanu Reeves e i film d'azione assicurano un altissimo livello di spettacolo alla quantità più ampia di pubblico possibile. L'attore per i suoi ruoli più famosi in John Wick e in Matrix è stato sottoposto a due allenamenti totalmente differenti. Ma quale, secondo lui, è stato il più difficile?

Anche senza munizioni, Reeves può fare grandi cose. In una intervista di diversi anni fa nel quale rispose alle domande dei fan, l'attore fece chiarezza su quello che, secondo lui è stato l'addestramento più difficile in vista dell'uscita di entrambi i film. Se in John Wick lo stile di combattimento utilizzato è più violento e "materiale", in Matrix entra in gioco un nuovo livello di eleganza che fa parte del personaggio di Neo.

Nonostante in entrambi i film ci sia un importantissimo lavoro di controfigure, tanto da spingere il regista di John Wick a parlare di Oscar agli stunt, pare che per Reeves sia stato più difficile allenarsi per Matrix a causa di un intervento alla schiena avuto poco tempo prima dell'inizio delle riprese. "Ciò che era bello, però, era che all'epoca il modo per riprendersi da un intervento chirurgico alla colonna vertebrale era diverso. Mi hanno messo il piatto nel collo e mi hanno detto di iniziare subito a muovermi. Ho dovuto allenarmi per The Matrix con un tutore per il collo." ha raccontato l'attore.

Se vi va di scoprire qualcosa di più sull'ultimo capitolo della saga action con Keanu Reeves, vi consigliamo la recensione di John Wick 4. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!