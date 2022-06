Keanu Reeves e Alexandra Grant sempre più innamorati conquistano il red carpet del MOCA

Keanu Reeves e Alexandra Grant hanno sfilato insieme sul red carpet del MOCA per un evento di gala organizzato dal Museo di Arte Contemporanea di Los Angeles, catalizzando l'attenzione di tutti i presenti per la loro incredibile complicità.

I due da sempre attentissimi alla loro privacy si conoscono ormai da più di 10 anni ma, hanno intrapreso una relazione solo 3 anni fa. La prima apparizione pubblica della coppia risale al 2019 quando hanno preso parte all'evento ACMA Art + Film Gala presentato da Gucci.

Alexandra Grant è una visual artist di 49 anni che ha una certa popolarità nel settore e che nel 2011 ha fondato proprio con Keanu Reeves la X Artists Books, una casa editrice specializzata in pubblicazioni artistiche. La coppia ha collaborato alla stesura di vari testi dedicati al mondo delle arti figurative, una delle tante grandi passioni della star di John Wick.

Questa ennesima apparizione ad un evento artistico sottolinea ancora una volta quanto Keanu Reeves e la sua compagna siano uniti, nonostante i molteplici commenti al vetriolo riservati alla coppia nel corso degli ultimi anni. Molti fan ritengono infatti la donna non "esteticamente" all'altezza dell'attore tra i più amati del panorama internazionale. Per fortuna però, Keanu non si è mai lasciato influenzare da queste inutili polemiche, dimostrando di essere una persona tanto bella dentro quanto fuori.