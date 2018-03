Keanu Reeves e Alex Winter parlano del potenziale di Bill & Ted 3

Entertainment Weekly ha fatto due chiacchiere consul fatto che ci sia o meno la possibilità che un Bill & Ted 3 venga sviluppato e prodotto in futuro.

Durante il corso dell'intervista, Reeves e Winter ammettono che il sequel del film è in corso di sviluppo da oltre un decennio. Gli scrittori originali Bill & Ted, Chris Matheson e Ed Solomon, avevano inizialmente contattato il duo con la prospettiva di un terzo film. Sfortunatamente, anche se alla coppia è piaciuta l'idea iniziale del team di autori, ci sono stati molti ostacoli da superare per avviare il processo di sviluppo.

Le voci sul possibile inizio della lavorazione al progetto si sono susseguite per anni, ma non è ancora arrivato nulla a buon fine. Le varie risposte negative hanno impedito alla squadra di raggiungere il punto di inizio produzione.

Tuttavia hanno una sceneggiatura pronta per essere avviata, dal titolo: Bill & Ted Face the Music. La trama parla di come Bill e Ted incontrino la storia di A Christmas Carol: saranno cioè costretti a guardare a ritroso le loro vite e riscoprire ciò che vogliono fare in modo da non dover più vivere di rimpianti. C'è un piano per riportare indietro Bill Sadler e, inoltre, Reeves e Winter hanno trovato il loro regista in Dean Parisot (Galaxy Quest).

Steven Soderbergh è uno dei produttori del progetto. Si unirà a Scott Kroopf.

Il team spera che entro il prossimo mese o giù di lì, avrà notizie - possibilmente affermative - sul sequel di Bill & Ted, il film n 3, cioè. Fino ad allora, stay tuned!