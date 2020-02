Keanu Reeves e Alex Winter nella nuova immagine di Bill & Ted Face the Music

In questi minuti Empire ha pubblicato una nuova immagine esclusiva di Bill & Ted Face The Music, terzo capitolo della celebre saga cult con protagonisti Keanu Reeves e Alex Winter.

Come al solito potete gustarvela in calce all'articolo.

Non si sa esattamente per quale occasione i due si siano vestiti così eleganti, ma probabilmente nella scena in questione si stanno esibendo ad un matrimonio. Indipendentemente dal motivo dell'abbigliamento, è facile concordare su quanto Reeves e Winter siano fantastici nei loro smoking nuovi di zecca.

Bill & Ted Face the Music aumenterà la posta in gioco per Bill e Ted, che si ritroveranno di fronte alla già grande sfida delle loro vite, dato che avranno poco più di un'ora per scrivere una canzone in grado di salvare l'universo: "Hanno un'ora e 18 minuti. Quindi sono nei guai. E diciamo che devono viaggiare dappertutto per cercare di capire come risolvere la cosa", ha dichiarato ad Empire il regista Dean Parisot.

Il film sarà distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal prossimo 21 agosto, ma al momento non è stata comunicata la data di uscita per il mercato italiano. Se siete fan della saga dunque, non vi resta che rimanere sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.

Per altre notizie guardate il nuovo spot del film e il primo poster ufficiale.