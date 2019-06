Keanu Reeves e Alex Winter nella foto di Bill & Ted 3 condivisa da Ed Solomon

Vi informavano appena ieri dell'arrivo del divertente Anthony Carrigan (Barry) nel cast dell'attesissimo Bill & Ted Face the Music, terzo capitolo della strampalata saga con protagonisti Keanu Reeves e Alex Winter, che possiamo ammirare oggi inseme allo sceneggiatore Ed Solomon in nuova prima foto ufficiale.

La foto condivisa via Twitter dallo scrittore fa probabilmente parte di qualche set fotografico apposito, che vedremo forse in qualche rivista di prossima uscita, ma a quanto pare Ed Solomon non ha proprio resistito a condividerla, perché mostra tutto l'entusiasmo e la felicità di cast, registi e sceneggiatori nel tornare nel mondo di Bill S. Preston, Esq. e Ted "Theodore" Logan.



Dice proprio "Scusate. Dovevamo farlo", e sotto alla foto che vede intrappolati nell'iconica cabina telefonica Reeves e Winter arriva anche il commento della new entry Carrigan, che scrive: "Sono davvero entusiasta di far parte di tutto questo. Il me stesso di 8 anni ha cominciato a suonare air guitar senza sosta quando l'ha scoperto". E la risposta di Solomon non si è fatta attendere: "Il livello di felicità che mi ha dato questo tweet non è descrivibile. Lasciami dire che anche io ho cominciato a strimpellare un po' di air guitar".



Bill & Ted Face the Music è atteso nelle sale americane il 21 agosto 2020.