Keanu Reeves affronta la Morte con Alex Winter nel trailer di Bill & Ted Face The Music!

La Orion Pictures ha celebrato il primo giorno del San Diego Comic-Con Home col nuovo trailer di Bill & Ted Face the Music, atteso terzo capitolo della saga cult con protagonisti Keanu Reeves e Alex Winter.

Ambientato quasi 30 anni dopo Bill & Ted's Bogus Journey del 1991, "Face the Music" trova il nostro eccellente duo (Keanu Reeves e Alex Winter) alla deriva nella mezza età e nella mediocrità, dato che il loro sogno di diventare la band in grado di portare pace ed armonia nell'universo con la propria musica non si è mai concretizzato. I due dovranno unirsi alle loro figlie (Samara Weaving e Brigette Lundy-Paine) per una nuova avventura, nella quale troverà spazio anche Morte (Willian Sadler).

La nuova clip ci offre uno sguardo molto più approfondito alla vicenda: sapevamo già, ad esempio, che Bill e Ted avrebbero usato la loro nuova macchina del tempo per andare nel futuro e rubare la musica, ma ora sappiamo che la Morte avrà ben più di un cameo. In aggiunta alla pubblicazione del trailer, la Orion ha presentato anche la locandina ufficiale: potete ammirarla e scaricarla in calce all'articolo.

Il cast comprende anche Kristen Schaal, Erinn Hayes, Jayma Mays, Holland Taylor, Kid Cudi, Anthony Carrigan, Jillian Bell, Beck Bennett, Hal Landon Jr. e Amy Stoch. La regia è stata affidata a Dean Parisot da una sceneggiatura di Chris Matheson e Ed Solomon. La data di uscita è prevista per il 2 settembre 2020, simultaneamente fra video on demand e alcune sale selezionate.

