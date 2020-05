Keanu Reeves affila gli artigli e diventa Wolverine in questa fan art a tema X-Men

Keanu Reeves è veramente sulla cresta dell'onda ultimamente: tra splendidi film d'azione e ingenti dosi di umiltà l'attore si è conquistato il favore del pubblico. Per questo il suo interesse per il ruolo di Wolverine non è passato inosservato.

Come spesso succede in questi casi il web si è sbizzarrito con fotomontaggi di ogni genere per cercare di immaginare il protagonista di Matrix e di John Wick nei panni del mutante interpretato fino ad ora da Hugh Jackman. Nell'immagine pubblicata su Instagram da pabloruizzx vediamo il personaggio nella classica posa con gli avambracci incrociati, intento a sfoggiare i lunghi artigli, incubo di ogni nemico degli X-Men.

Di sicuro Keanu Reeves sarebbe perfetto per eseguire tutti gli stunt più difficili, per balzare sopra agli avversari e infliggere loro il colpo di grazia. Certo, dopo decenni il volto che siamo abituati ad associare al mutante è un altro, ma lo stesso Hugh Jackman è favorevole ad un futuro Wolverine, e dato che la Marvel dovrà mettere in cantiere il reboot degli X-Men per inserirli a dovere nel MCU è probabile che stia già pensando a chi affidare il ruolo.

Chissà se gli addetti al casting prenderanno ispirazione da fan art del genere per decidere quali attori contattare. Secondo alcuni rumor si sta già pensando ad un futuro crossover che vedrà gli Avengers combattere gli X Men.