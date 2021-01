Keanu Reeves: 'Adoro quando i fan apprezzano il mio lavoro'

Keanu Reeves è sicuramente abituato a ricevere complimenti dai suoi fan ma, nonostante tutto continua a mantenere i piedi per terra. É infatti uno degli attori più umili e meno superbi di Hollywood e il suo carattere gentile e pacato lo ha reso un vero e proprio idolo.

Keanu Reeves rifugge da qualsiasi vantaggio che la fama possa procurargli e molte sono le storie che girano sul web in merito alle sue cospicue donazioni ai meno fortunati di lui. Quando il New York Times ha inserito Reeves in una lista dei più grandi attori del 21 ° secolo, l'attore è rimasto particolarmente colpito. A.O. Scott, lo scrittore del Times, ha affermato che Reeves sa sempre come rendere eccezionale ogni suo film e per i fan è sempre un piacere vederlo sullo schermo.

In un'intervista Zoom con Vanity Fair, Keanu Reeves con la sua classica umiltà ha rivelato di non riuscire ancora a comprendere cosa gli abbia permesso di ottenere un simile successo e soprattutto cosa lo abbia reso così amato dai fan. Tra i migliaia di complimenti che riceve però, la star di Matrix sembra essere particolarmente imbarazzato da quelli sul suo aspetto fisico ma, gradisce molto quelli che riguardano il suo lavoro: "Spero che alle persone piaccia quello che faccio, se qualcuno parla del mio lavoro o di qualsiasi mio ruolo e lo apprezza, per me è davvero molto bello".

