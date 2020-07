Keanu Reeves vi farà addormentare con le storie della buonanotte su HBO Max!

HBO Max ha deciso di aiutarvi a dormire e per farlo si avvarrà di Keanu Reeves e numerose altre star. Il servizio streaming ha ordinato A World of Calm, un adattamento della popolare app Calm, che offre agli utenti svariate storie per rilassarsi e conciliare il sonno. HBO Max ha deciso di puntare su questo tipo di adattamento.

Basandosi sul successo record di Calm's Sleep Stories, con oltre 250 milioni di ascoltatori, ogni racconto rilassante è progettato per trasformare il vostro modo di sentire, trasportare lo spettatore in tranquillità attraverso narrazioni ingegnerizzate scientificamente, musica incantevole e filmati sorprendenti, per calmare con naturalezza il vostro corpo e la vostra mente. Ogni storia sarà animata da una voce iconica differente.



Ecco entrare in scena allora Keanu Reeves, Mahershala Ali, Idris Elba, Oscar Isaac, Nicole Kidman, Zoë Kravitz, Lucy Liu e Cillian Murphy.

"Con la notevole quantità di stress e caos che tutti noi stiamo vivendo in questo momento particolarmente impegnativo, potremmo tutti usufruire di un po' di rilassamento guidato e A World of Calm è qui per aiutare. Con immagini rilassanti e una narrazione tranquilla, questo è un prodotto originale HBO Max che speriamo possa diventare parte della routine quotidiana" ha dichiarato Jennifer O'Connell, vicepresidente esecutiva di saggistica e programmazione per bambini di HBO Max.

Durante la quarantena Tom Hardy ha letto alcune favole della buonanotte per rincuorare i fan in un periodo complicato come il lockdown.

HBO Max ha fatto discutere qualche settimana fa per la decisione di rimuovere temporaneamente Via col vento dal listino dei film, salvo rimetterlo con un disclaimer che contestualizzasse storicamente il film.