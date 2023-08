Keanu Reeves ha avuto 4 figli sotto falso nome? La storia della clamorosa causa

Keanu Reeves è diventato, negli ultimi anni, uno degli attori più amati e rispettati dai fan anche grazie ad alcuni suoi comportamenti e atteggiamenti che lo hanno fatto apparire umile e alla mano. La vita dell’attore è però passata attraverso una sliding door che avrebbe potuto compromettere del tutto quest’impressione rovinandone l’immagine.

Dopo avervi mostrato la casa di Keanu Reeves, a dimostrazione di quanto l’interprete di Neo viva effettivamente una vita più normale di quanto non ci si possa aspettare da una superstar di Hollywood, torniamo a parlare dell’attore per ricordare quella volta in cui è stato accusato da una donna canadese, tale Karen Sala, di essere il padre biologico di quattro suoi figli.

Nel 2010 la Sala ha portato Keanu Reeves in tribunale asserendo che l’attore avesse vissuto con lei sotto falso nome e che insieme avessero dato vita a quattro bambini, chiedendo, tanto un mantenimento coniugale da 3 milioni quanto quello per i quattro figli di 150000 dollari al mese.

La donna aveva spiegato al giudice: “So per certo che è il padre biologico”.

Keanu Reeves nell’occasione si era visto costretto a fare il test del DNA, venendo nuovamente accusato, una volta che questo fosse risultato negativo di aver usato l’ipnosi e altri trucchi per alterare i risultati dei test.

Una storia quantomeno bizzarra, quella che ha dovuto affrontare il protagonista di John Wick, che avrebbe potuto segnare la sua reputazione per sempre. Reputazione che, ci piace ripetere, è stato capace di costruire grazie ai tanti bei gesti per cui Keanu Reeves è ricordato.