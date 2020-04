Kaya Scodelario, sexy piratessa di Pirati dei Caraibi fra Johnny Depp e vomito di scimmia

Per certi versi è proprio Kaya Scodelario la protagonista di Pirati de Caraibi 5: La Vendetta di Salazar, ad oggi ultimo capitolo del franchise della Disney che torna stasera in televisione.

L'attrice, interprete di Carina Smith (la cui vera identità, però, non vi sveliamo per evitare pericolo spoiler), è sempre stata un'appassionata della serie piratesca con protagonista Johnny Depp, al punto che sul set ebbe non poca difficoltà a relazionarsi con la sua "cotta adolescenziale".

"Anche se il mio attore preferito in assoluto resta Daniel Day-Lewis, sono rimasta incantata da Johnny Depp perché è davvero un tipo divertente. E ha un ottimo profumo. Ad essere onesta non ero tanto disinvolta quando sono arrivata sul set de Pirati dei Caraibi, anzi mi sentivo intimidita perché la mia famiglia mi aveva detto che sarebbe stata orgogliosissima di me nel vedermi accanto a lui. Non volevo deluderli" ha dichiarato l'attrice in un'intervista, nella quale ha notato che c'è solo una persona che la intimidiva più di Depp, ovvero Jack Sparrow: "Ma avevo già incontrato Johnny prima di iniziare le riprese, ed ero tipo: 'OK, questa è fatta, ora possiamo iniziare a lavorare.' Ma nel momento in cui è salito sul set vestito da Jack Sparrow, è stato incredibile. Sono diventata di nuovo una bambina. L'avrei guardato durante la riprese e mi sarei dimenticata di dire la mia battuta. C'è qualcosa di incredibilmente magico in lui."

Non tutto andò per il meglio però: in un'altra intervista, infatti, l'attrice riferì che fu "divertente" che una scimmia usata per il film "Dead Men Tell No Tales" "spruzzasse semplicemente il proprio vomito nel mezzo delle scene", e tali commenti hanno mandato su tutte le furie gli attivisti per i diritti degli animali. Secondo il giornale, l'attrice dichiarò: “Il membro del cast più memorabile era la scimmia perché vomitava continuamente. Aveva uno stomaco molto piccolo e quando stavamo filmando sulla barca, spruzzava vomito nel bel mezzo delle scene, una cosa esilarante."

Una portavoce di Peta disse al Sun: “All'inizio, Peta ha invitato i produttori del film a usare immagini generate al computer invece di animali intelligenti e altamente sociali, i cui complessi bisogni fisici e psicologici non possono essere soddisfatti su nessun set cinematografico o in un addestramento specifico. Hollywood deve imparare la lezione che semplicemente non esiste un modo sicuro o umano per forzare un animale selvatico ad esibirsi in un film".

La Scodelario sarebbe passata a Crawl - Intrappolati, dove il suo personaggio uccide diversi alligatori ... ovviamente digitali.

