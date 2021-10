Kaya Scodelario: 5 film da vedere se l'avete amata in Maze Runner prima di Resident Evil

Il trailer di Resident Evil Welcome to Raccoon City ha mostrato ai Kaya Scodelario nei panni di Claire Redfield, ma quali sono i film dell'attrice da vedere assolutamente prima dell'uscita dell'atteso reboot della saga horror?

Kaya Scodelario va in onda stasera su Rai 4 dalle 21:20 con Maze Runner: La fuga, uno dei capitoli della popolare saga di fantascienza tratta dai romanzi di James Dashner, ma in alternativa vi proponiamo 5 film con Kaya Scodelario da recuperare prima dell'uscita di Resident Evil: Welcome to Raccoon City, la cui uscita è prevista per novembre prossimo.

Cime tempestose di Andrea Arnold : basato sul romanzo di Emily Brontë del 1847, il film è la storia dell'amore appassionato e difficile tra Heathcliff, un ragazzo senzatetto accolto in casa da un contadino, e la bella Catherine, figlia del padrone di casa. Kaya Scodelario interpreta la protagonista della vicenda, Catherine.

: basato sul romanzo di Emily Brontë del 1847, il film è la storia dell'amore appassionato e difficile tra Heathcliff, un ragazzo senzatetto accolto in casa da un contadino, e la bella Catherine, figlia del padrone di casa. Kaya Scodelario interpreta la protagonista della vicenda, Catherine. Ted Bundy di Joe Berlinger : il racconto della storia della vita (e degli omicidi) del famigerato serial killer Ted Bundy, interpretato da Zac Efron, film nel quale Kaya Scodelario veste i panni di Carole Ann Boone, una vecchia amica di Ted che crede nella sua innocenza e con la quale il serial killer inizierà una relazione.

: il racconto della storia della vita (e degli omicidi) del famigerato serial killer Ted Bundy, interpretato da Zac Efron, film nel quale Kaya Scodelario veste i panni di Carole Ann Boone, una vecchia amica di Ted che crede nella sua innocenza e con la quale il serial killer inizierà una relazione. Crawl di Alejandro Aja : un horror divertente e adrenalinico nel quale Kaya Scodelario interpretata una nuotatrice che si ritrova, nel bel mezzo di un uragano, a dover fare i conti con dei alligatori affamati di carne umana che hanno invaso una cittadina inondata.

: un horror divertente e adrenalinico nel quale Kaya Scodelario interpretata una nuotatrice che si ritrova, nel bel mezzo di un uragano, a dover fare i conti con dei alligatori affamati di carne umana che hanno invaso una cittadina inondata. La verità su Emanuel di Francesca Gregorini : un dramma dai risvolti thriller nel quale Kaya Scodelario veste i panni della protagonista Emanuel, una ragazza dilaniata dai sensi di colpa perché convinta di aver causato la morte di sua madre durante il parto.

: un dramma dai risvolti thriller nel quale Kaya Scodelario veste i panni della protagonista Emanuel, una ragazza dilaniata dai sensi di colpa perché convinta di aver causato la morte di sua madre durante il parto. Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar di Joachim Ronning: quinto capitolo della popolare saga con Johnny Depp, nel quale Kaya Scodelario interpreta la nuova protagonista femminile, l'astronoma Carina Smyth.

Prima di salutarvi e augurarvi buona visione, vi rimandiamo anche al trailer alternativo di Resident Evil Welcome to Raccoon City, più horror rispetto a quello originale.