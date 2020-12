Katy Perry, la popstar confessa:'Quando non ero famosa mi spacciavo per Zooey Deschanel'

Katy Perry e Zooey Deschanel hanno collaborato nel video musicale della popstar, Not the End of the World, sfruttando la loro somiglianza, confermata da entrambe. Perry ha scelto l'amica poco dopo aver dato alla luce la figlia nel mese di agosto. La cantante non ha potuto girare il video a causa della vita post-parto ma è apparsa in un cameo.

Nel videoclip si vede Katy Perry spingere un passeggino. La trama gioca proprio sulla somiglianza tra Perry e Deschanel. Degli alieni ossessionati da Katy Perry rapiscono accidentalmente la star di New Girl pensando che sia la cantante di Smile e Deschanel è costretta a stare al gioco per salvare il mondo, e la vera Katy Perry, dalla distruzione.



Katy Perry, 36 anni, e Zooey Deschanel, 40 anni e membro del duo musicale She & Him, ne hanno parlato durante una live chat su Instagram, dopo la presentazione del videoclip. Entrambe si sono scambiate storie e complimenti anche sulla loro amicizia-gemellaggio, che Perry ha raccontato di aver sfruttato quando si trasferì a Los Angeles ed era sconosciuta, a differenza di Zooey Deschanel:"Quando sono arrivata a L.A. non ero praticamente nessuno, e tu stavi diventando così grande in quel momento. Era come se Zooey Deschanel gestisse il mondo. In quel momento mi faceva così piacere assomigliarti. Ma devo ammetterti qualcosa. Quando sono arrivata per la prima volta a L.A. sono andata in quei locali la sera. E volevo entrare in quei club, ma non avevo soldi e non avevo conoscenze. Non avevo niente. E così a volte mi facevo passare per te per poter entrare nei locali".

Zooey Deschanel non è sembrata affatto sorpresa:"Beh, lo sapevo già. Sai, le persone mi dicevano, 'Ti ho vista!'. Ma io sono una brava ragazza, e la gente continuava a dire 'Ti ho vista nel locale! Ci siamo guardate negli occhi!'. Tutti continuavano a parlarmi di questa ragazza, Katy. 'Katy che ti somiglia davvero' mi dicevano. Ma chi è questa Katy? Poi finalmente ti ho incontrata per la prima volta ed ero così sollevata. Ho pensato 'Oh, grazie a Dio, è così carina e meravigliosa'. Non sai mai cosa aspettarti quando le persone dicono che somigli a qualcuno".



Katy Perry e Orlando Bloom sono diventati genitori pochi mesi fa di una bambina che hanno chiamato Daisy. Perry ha definito Bloom 'molto emozionato' per la nascita della piccola.