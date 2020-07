Katy Perry: pancione in evidenza e invito a indossare la mascherina, ecco le foto

Nelle ultime ore la cantante Katy Perry ha pubblicato alcuni scatti sul suo profilo Facebook che la ritraggono con il pancione da gravidanza in bella evidenza e con un atteggiamento prudente che rimanda al consiglio di indossare la mascherina quando si è in luoghi affollati per combattere la terribile pandemia di coronavirus attuale.

Il post è il frutto di una sponsorizzazione per il merchandise indossato dalla cantante e con il quale sponsorizza anche il locale di Hollywood Jumbo's Clown Room. Nelle immagini vediamo la Perry con indosso una maglietta molto corta e degli shorts gialli, mentre in un'altra posa con indosso un cappello e in un'altra ancora con una mascherina griffata, a ricordare ancora una volta quanto sia importante proteggere noi stessi e gli altri da possibili rischi di contagio da Covid-19. Nel post la cantante scrive: "Never too pregnant for a crop and never too good for a mask. Get ur #SMILE game on (tho don’t forget darling #Daisies) and head to the link in my bio for your merch bundles! JUMBO'S CLOWN ROOM". Il rimando è anche al recente videoclip di Daisies che la vede protagonista.

Dopo la crisi con Orlando Bloom, adesso i due sarebbero pronti al matrimonio e a godersi la loro primogenita. La stessa Perry in un'intervista aveva raccontato del difficile momento seguito alla breve separazione: "Ho seriamente considerato il suicidio in quella fase nera della mia vita. Avevo rotto con il mio ragazzo e il mio entusiasmo di volare alta con il nuovo disco non fu assolutamente ripagato. Infatti sono salita solo per schiantarmi direttamente al suolo".

Ad aiutarla in quel difficile momento, dice la star, ci ha pensato il ritornello del mantra della gratitudine, che la Perry rammenta di essersi ripetuta ogni singola ora del giorno per mesi, guardandosi direttamente davanti allo specchio.