Katy Perry su Orlando Bloom: 'È molto emozionato per l'arrivo di nostra figlia'

Le foto di Katy Perry incinta hanno fatto il giro del web e, i fan della cantante saranno felici di sapere come sta gestendo l'attesa il suo compagno Orlando Bloom.

Giravano infatti alcune voci su una crisi tra Perry e Bloom, dovuta al clima d'incertezza che si è venuto a creare in seguito alla pandemia. Niente di grave a quanto pare, almeno stando a quanto detto dalla cantante nel corso di un'intervista alla radio per Max 104.1:

"Credo che sia davvero emozionato per la nostra piccola bambina. Sapete, dicono che le bambine diventino subito le cocche dei papà, quindi andrà a finire così... vedremo".

Sembra proprio che il William Turner de I Pirati dei Caraibi abbia già deciso di dedicare il proprio cuore alla figlia, in arrivo tra poche settimane. L'attore quarantatreenne ha in realtà già un figlio di nome Flynn, avuto dal suo precedente matrimonio con Miranda Kerr. Sebbene inizialmente avesse detto di voler chiamare la piccola con il nome della nonna, Katy Perry dichiara:"Dobbiamo ancora decidere nello specifico quale sarà il suo nome perché credo che avremo varie possibilità e sarà lei a dircelo... La guarderò e capirò 'Oh, sì è questo il tuo nome'".

La cantante ha poi ammesso di aver avuto qualche difficoltà in questo periodo, e di essersi sentita sopraffatta da una serie di emozioni diverse e non sempre positive: "Il mondo si trova in un periodo assurdo, ed è un periodo assurdo per mettere al mondo un figlio". Cambiando registro, vi segnaliamo che potrete ritrovare l'attore nel violentissimo thriller Retaliation.