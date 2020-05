Katy Perry e Orlando Bloom aspettano un figlio: le foto col pancione spopolano in rete

L'annuncio della gravidanza Katy Perry lo avevano dato lo scorso 5 marzo, pubblicando il video del nuovo brano Never Worn White, ma è adesso grazie a un bellissimo servizio fotografico per il singolo Daisies che la cantate e star hollywoodiana ha mostrato finalmente ai fan e ai gossippari il suo meraviglioso pancione.

Sul suo profilo Instagram sono ormai giorni che compaiono video e immagini della cantante, splendida in abiti leggeri che lasciano chiare le forme di una nuova vita in arrivo, che la star mostra ovviamente fiera e felice. Per ora, come riportano i siti americani di gossip, sappiamo che si tratta di una bambina e che è stata concepita insieme al compagno Orlando Bloom, con cui ha una relazione da ormai quattro anni, escluso un anno in cui si sono allontanati.



Tutte questo foto col pancione stanno letteralmente spopolando in rete e conquistando i fan o i soli appassionati di coppie famose e curiosità delle star, facendo incredibile incetta di like e commenti. Normale, per una pop star del calibro della Perry, ancora di più se pensiamo che la coppia è molto amata anche dai fan.



Cosa ne pensate? Vi piacciono le foto? Felici per la Perry e Bloom? Diteci la vostra nei commenti.