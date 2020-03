Katy Perry è incinta di Orlando Bloom: l'annuncio nel nuovo video musicale

Dopo aver programmato le nozze per quest'estate, Katy Perry ha approfittato dell'uscita del suo ultimo video musicale per fare un altro speciale annuncio: la pop star e Orlando Bloom sono in dolce attesa.

Nel videoclip di Never Worn White, nuovo singolo che non a caso si apre con la Marcia nunziale di Felix Mendelssohn, possiamo vedere infatti la cantante mentre si tiene il pancione, rivelando a tutti per la prima volta di essere incinta dell'attore.

"Siamo felici" ha scritto la Perry sui social. "Probabilmente è il segreto che ho mantenuto più a lungo. Sapevo che prima o poi avrei dovuto dirvelo nel modo giusto, attraverso la musica, perché è questo il mio modo di comunicare con voi. Ad un certo punto ho dovuto dirlo perché stava diventando palese."

Nonostante l'uscita del nuovo singolo, di cui potete trovare il video in alto, la pop star non ha annunciato alcuna novità sull'arrivo del suo nuovo album, che al momento non ha ancora una data di uscita ufficiale.

Per quanto riguarda Bloom, apparso di recente come protagonista di Carnival Row al fianco di Cara Delevigne, l'attore ha firmato un nuovo contratto con Amazon Studios per apparire in nuovi film e serie TV prodotti dal colosso di Seattle.