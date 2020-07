Katy Perry, confessione shock sulla rottura con Orlando Bloom: 'Pensavo al suicidio'

Il 2017 fu un anno estremamente complicato per Katy Perry, che dovette affrontare il clamoroso flop del suo album Witness e al contempo la rottura con lo storico compagno, Orlando Bloom, tanto che in una recente intervista a una nota trasmissione radiofonica ha avuto modo di ricordare commossa quel difficile periodo.

Due anni fa, infatti, Katy Perry e Orlando Bloom si separarono per diverso tempo, evento che unito a una carriera in discesa portò la cantante a ragionare seriamente sul suicidio. Lo ha rivelato lei stessa, in un ricordo davvero toccante: "Ho seriamente considerato il suicidio in quella fase nera della mia vita. Avevo rotto con il mio ragazzo e il mio entusiasmo di volare alta con il nuovo disco non fu assolutamente ripagato. Infatti sono salita solo per schiantarmi direttamente al suolo".



Ad aiutarla in quel difficile momento, dice la star, ci ha pensato il ritornello del mantra della gratitudine, che la Perry rammenta di essersi ripetuta ogni singola ora del giorno per mesi, guardandosi direttamente davanti allo specchio: "Mi sentivo spazzata in due. Per me questo è stato comunque importante, perché mi ha permesso di trovare la mia interezza in un modo totalmente diverso da quello che avevo fin lì sperimentato".



Ora Orlando Bloom e Katy Perry si godono la loro primogenita e sono pronti al matrimonio. Crisi superata, insomma.