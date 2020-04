Katie Holmes e Tom Cruise, la figlia Suri compie 14: a chi assomiglia di più?

Suri Cruise, la figlia che Tom Cruise e Katie Holmes ebbero durante il loro matrimonio, che nei giorni scorsi ha compiuto 14 anni e per l'occasione la madre ha pubblicato un messaggio dolcissimo sui social network.

"Sono davvero fortunata ad essere tua madre" scrive l'attrice nel post che potete trovare in calce all'articolo. "Possa quest'anno essere speciale per te": la ragazzina è nata il 18 aprile, lo stesso giorno della madre, che invece ha compiuto 42 anni: dopo il divorzio con Tom Cruise, la star si è trasferita a New York con la figlia, per darle una vita "normale" dopo la sovraesposizione mediatica alla quale era stata condannata durante gli anni passati a Los Angeles.

"In quel periodo avevamo davvero tanti riflettori addosso" ha rivelato la Holmes in un'intervista a InStyle Magazine, "ma tante persone che non conoscevo ci hanno aiutate e siamo poi diventati amici; questo è il bello di New York. Per portarla fuori andavo al parco alle 6 del mattino, per non farci vedere dai fotografi. C'è un video di quando aveva 2 anni, mentre la sto tenendo in braccio lei inizia semplicemente a salutare le telecamere. Devo ammettere che è piuttosto speciale. La amo così tanto".

Più riservato invece il padre, che sui social non ha menzionato lo speciale avvenimento: secondo voi a chi assomiglia di più Suri, a Tom o a Katie? Guardate la foto in calce all'articolo e ditecelo nei commenti.

