Katie Holmes, che fine ha fatto la star di Una Teenager alla Casa Bianca?

Questa sera su Paramount Channel va in onda una Teenager alla Casa Bianca, film del 2004 diretto da Forest Whitaker, che ha come protagonista Katie Holmes, l'ex moglie di Tom Cruise, salita agli onori della cronaca per il suo ruolo di Joey in Dawson’s Creek.

I suoi tratti da ragazza della porta accanto le hanno rapidamente permesso di bucare il piccolo schermo e giungere a produzioni di più vasto respiro al cinema dove ha esordito nel 1997 con Tempesta di Ghiaccio. La grande occasione arriva nel 2005 con il Batman Begins di Christopher Nolan, in cui veste i panni di Rachel Dawes, interesse amoroso di Batman. Successivamente partecipa poi al film3 donne al verde, con Diane Keaton e Queen Latifah.

Dopo il matrimonio con Tom Cruise, e la nascita della figlia Suri, Katie sembra non trovare più grande spazio nel cinema che conta. Molti sono i film girati ma, nessuno sembra aver avuto un buon successo.

Partecipa addirittura ad alcuni episodi di How I Met Your Mother e, torna a farsi notare con Ocean's 8 spin-off tutto al femminile della trilogia di Ocean's.

Katie Holmes nel corso degli anni ha saputo reinventarsi, e nel 2017 si iscrive anche all'università, precisamente alla prestigiosa Harvard per seguire un corso di Entertainment, Media e Sports. Tra le molte interpretazioni della Holmes, quale è la vostra preferita? Fatecelo sapere nei commenti