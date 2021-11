Katie Holmes, la star di Dawson's Creek nel film Rare Objects : i dettagli

La star di Dawson's Creek, Katie Holmes, ha ottenuto il controllo creativo totale sul suo prossimo progetto cinematografico, Rare Objects, adattamento su grande schermo del romanzo di Kathleen Tessaro. The Wrap ha confermato che Holmes dirigerà e interpreterà il film come protagonista, oltre a partecipare alla stesura dello script.

Il film, prodotto da Lafayette Pictures e Yale Productions di proprietà della stessa attrice, ha già iniziato la produzione a New York.

Holmes ha co-scritto la sceneggiatura con Phaedon Papadopoulos.



Ambientato durante la Grande Depressione, Rare Objects racconta la storia di Maeve, che aspira ad essere ben più di una semplice figlia d'immigrati irlandesi. Invece di realizzare i suoi sogni, Maeve cade in un vortice di uomini e alcol, che la conduce in un manicomio. Tessaro è anche autrice del best-seller The Perfume Collector.



Conosciuta inizialmente sul grande schermo per il ruolo in Una teenager alla Casa Bianca, ecco la carriera di Katie Holmes. L'attrice è famosa principalmente in tutto il mondo grazie al ruolo di Joey Potter nella serie teen Dawson's Creek, Katie Holmes ha recitato anche in film quali Batman Begins di Christopher Nolan nel ruolo di Rachel Dawes, personaggio in seguito ceduto a Maggie Gyllenhaal per il successivo Il cavaliere oscuro.

Si è fatta notare anche nella serie I Kennedy, nel ruolo di Jacqueline Kennedy.



Secondo Katie Holmes "la pandemia ci ha reso migliori"; l'attrice lo scorso anno rilasciò un'intervista nella quale affrontava anche il periodo di lockdown appena trascorso.