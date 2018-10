Katie Holmes sarà protagonista del sequel di The Boy

E' Deadline a rivelare che STXFilms ha dato il via libera per il sequel di The Boy, il film horror del 2016 diretto da William Brent Bell. Il film sarà nuovamente scritto da Stacey Menear con Brent Bell alla regia, mentre la protagonista sarà Katie Holmes.

Le riprese del film inizieranno a gennaio in Canada dopo che il regista avrà concluso i lavori per Separation, altro horror thriller con protagonista Rupert Friend.

Nel 2016 The Boy ha incassato 64.2 milioni di dollari a fronte di un budget di soli 15 milioni. Il film originale seguiva le vicende di Greta, una giovane donna in fuga da un travagliato passato, che accetta l’impiego come tata in un piccolo villaggio in Inghilterra. Il suo compito era quello di badare a Brahms, un ragazzo di 8 anni figlio di una coppia benestante. Prima di partire, i due le hanno dato un elenco di regole molto severe su come prendersi cura del loro pargolo: una bambola di porcellana a grandezza naturale che i coniugi Heelshire trattavano come fosse un figlio in carne ed ossa.

Nel sequel la Holmes interpreterà la matrona di una giovane famiglia che si trasferirà nella dimora degli Heelshire, luogo in cui il figlio farà amicizia con un'inquietante bambola di nome Brahms.

Tom Rosenberg della Lakeshore, Gary Lucchesi e Eric Reid produrranno il film insieme a Matt Berenson, Jim Wedaa e Roy Lee.