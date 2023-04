Katie Holmes produttrice, la star a Drew Barrymore:'Sei stata fonte d'ispirazione'

Katie Holmes ha partecipato al The Drew Barrymore Show e ne ha approfittato per ringraziare la star di E.T. - L'Extraterrestre per aver aperto la strada a lei e ad altre donne nel settore della produzione. La star di Dawson's Creek ha partecipato come ospite al programma di Barrymore nella puntata in onda mercoledì.

"Sai che sono una tua fan, e tutto ciò che hai fatto nella tua carriera è stato fonte d'ispirazione e mi dà fiducia. Quando hai iniziato a produrre è stato un po' come 'Oh, possiamo farlo. Le donne possono farlo'. E quindi... grazie. Mi dai così tanto" ha spiegato Holmes alla diretta interessata.



"Davvero?" ha risposto Barrymore, ricevendo una risposta affermativa dalla star di Dawson's Creek. Attualmente Katie Holmes è impegnata in Rare Objects, il suo ultimo film da regista e interprete proiettato già in diversi cinema americani.



Interpellata sul mondo della moda, Katie Holmes ha spiegato il suo punto di vista:"Non ci penso, proprio no. Mi piace uscire e divertirmi" ha confessato l'attrice.

Katie Holmes nel 2020 ha recitato anche nel film The Secret - La forza di sognare, e ora è tornata dietro la macchina da presa in un nuovo progetto per il cinema.



Nel frattempo un ex fidanzato dell'attrice sta vivendo un periodo piuttosto complicato; Jamie Foxx è ricoverato in un ospedale di Atlanta, in Georgia, per complicazioni mediche imprecisate che hanno messo in apprensione la sua famiglia e i fan.