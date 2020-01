Katie Holmes nell'inquietante trailer ufficiale di Brahms: The Boy 2

STX Entertainment ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale di Brahms: The Boy 2, sequel del film uscito nel 2016 nel quale Lauren Cohan doveva prendersi cura di un misterioso bambolotto di porcellana per una coppia di anziani signori.

"Ignara della terrificante storia della Heelshire Mansion, una famiglia si trasferisce in una nuova casa dove il loro giovane figlio trova subito un inquietante amico, una bambolotto che chiama con il nome di Brahms" recita la sinossi ufficiale del film.

Nel cast di The Boy 2 ci sarà Katie Holmes nei panni della protagonista, mentre al suo fianco troveremo Christopher Convery (Gotham), Owain Yeoman (The Belko Experience) e Ralph Ineson (The Witch). Diretto nuovamente da William Brent Bell, il film è prodotto da Tom Rosenberg, Eric Reid, Gary Lucchesi, e Richard Wright in collaborazione con Matt Berenson, Jim Wedaa e Roy Lee.

La pellicola debutterà nelle sale americane il 21 febbraio 2020, mentre per il momento la data di uscita in Italia non è ancora stata annunciata. Vi era piaciuto il primo film? E come vi sembra questo primo trailer ufficiale del seguito? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.

Nel frattempo, per altri approfondimenti, qui potete trovare la nostra recensione di The Boy.