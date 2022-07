Katie Holmes debutta alla regia:'Ho lasciato spazio agli attori durante le riprese'

La star di Dawson's Creek, Katie Holmes, ha debuttato nelle vesti di regista con il film Alone Together e ha raccontato la sua tendenza a non chiamare praticamente mai lo stop durante le scene per non limitare l'interpretazione degli attori. Holmes ne ha parlato al Late Night with Seth Meyers nel corso della sua partecipazione.

"Jim Sturgess diceva 'Ogni giorno non sapevo cosa potesse succedere'. E io 'Si, questo è il divertimento'. La sceneggiatura è lì da qualche parte. Quindi immagino di essere imprevedibile" ha dichiarato Holmes.



L'attrice ha scritto, diretto e recitato nel film che racconta la storia di due sconosciuti che condividono un Airbnb a New York durante il lockdown per il COVID-19. La pandemia ci ha reso migliori secondo Katie Holmes, in un'intervista rilasciata diverso tempo fa.

Ma l'ispirazione per il film da cosa è nata? Ha raccontato di aver visto molti film classici durante la pandemia, come Manhattan e Harry, ti presento Sally... ed è stata ispirata a scrivere una sceneggiatura con un tema 'confortante'.



E sebbene i doveri fossero moltissimi a causa del suo ruolo, Katie Holmes al debutto alla regia ha insistito per essere sempre collaborativa con il cast:"Amo gli attori e alcune delle migliori esperienze che ho avuto sono nate lavorando con Curtis Hanson, Christopher Nolan e Ang Lee e poi facendo Erano tutti i miei figli a Broadway. Mi sono sentita così fortunata perché tutti questi registi si sono presi il tempo di aiutare a creare il personaggio. Quindi cerco di dare ai miei attori e a me stessa lo spazio per creare i personaggi, recitare davvero e improvvisare".



Il film uscirà nei cinema USA venerdì, con Melissa Leo, Jim Sturgess e Zosia Mamet nel cast. Ora Katie Holmes reciterà in Rare Objects ma potrebbe tornare in futuro dietro la macchina da presa.