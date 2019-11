Kathy Bates protagonista della nuova clip di Richard Jewell con Sam Rockwell

Richard Jewell racconta l'incredibile vicenda dell'omonima guardia di sicurezza che nel corso delle Olimpiadi di Atlanta '96 evitò una strage, scoprendo la presenza di una bomba al Centennial Olympic Park. Nel corso dell'attentato morirono una persona e ne rimasero ferite 111. Dopo esser stato accolto inizialmente come eroe, Jewell venne indagato dall'FBI e messo alla gogna dai media, costantemente diffamato prima di essere scagionato nell'ottobre 1996. Nel 2003 venne arrestato l'attentatore, Eric Rudolph. Clint Eastwood ha deciso di farne un film con protagonista Paul Walter Hauser nel ruolo di Richard Jewell , affiancato da attori del calibro del premio Oscar Sam Rockwell, del premio Oscar Kathy Bates, Jon Hamm e Olivia Wilde nel ruolo della giornalista Kathy Scruggs - Eastwood è stato criticato per com'è stata rappresentata Scruggs . La distribuzione nelle sale cinematografiche italiane è a cura di Warner Bros. Pictures. Nelle ultime settimane ha fatto notizia la frase di Clint Eastwood durante gli incendi a Hollywood , durante i quali ha rifiutato di evacuare gli studios perché c'era ancora del lavoro da fare.

Kathy Bates è protagonista della nuova clip che Warner Bros. ha diffuso del film di Clint Eastwood, Richard Jewell . Nel film l'attrice premio Oscar interpreta Bobi Jewell, la madre del protagonista (Paul Walter Hauser), e nel video è impegnata in una conferenza stampa legata al caso che vede coinvolto il figlio, Richard.

