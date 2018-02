Kathy Bates e Kim Dickens nel cast di The Highwaymen con Kevin Costner e Woody Harrelson

Il nuovo progetto targato Netflix e intitolato, con, ha completato il casting con gli ingressi di. Il film sarà un crime drama e verrà diretto da, regista di

La storia di The Highwaymen è basata sui eventi realmente accaduti al Texas Ranger Frank Hamer (Kevin Costner), e al suo ex-partner Maney Gault (Woody Harrelson), che interruppero il loro pensionamento per dare la caccia a Bonnie e Clyde nel 1934. Quando Bonnie e Clyde iniziarono a imperversare sia Hamer che Gault erano già usciti dai Texas Ranger ma furono incaricati di seguire il caso per porre fine alla follia dei due criminali.

Si ritiene infatti che la coppia abbia commesso tredici omicidi più alcuni furti e rapine. Il film seguirà il punto di vista di Hamer e Gault nell'operazione di cattura di Bonnie e Clyde.

Diretto da John Lee Hancock, The Highwaymen è scritto da John Fusco e prodotto dalla Casey Silver Productions. Kevin Costner, Woody Harrelson, Michael Malone e Rod Lake sono i produttori esecutivi.

Kathy Bates, Oscar alla miglior attrice protagonista per Misery non deve morire, è recentemente comparsa in The Boss di Ben Falcone, Babbo Bastardo 2 di Mark Waters e Complete Unknown - Cambio di identità di Joshua Marston.

Kim Dickens è comparsa al cinema in Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali di Tim Burton e in tv è tra i protagonisti della serie Fear the Walking Dead.

Vedremo Kevin Costner nel cast di Molly's Game, esordio alla regia dello sceneggiatore Aaron Sorkin, mentre Woody Harrelson, nel cast dei film in lavorazione Venom di Ruben Fleischer e Solo: A Star Wars Story di Ron Howard, ha ricevuto la candidatura all'Oscar quale miglior attore non protagonista per Tre Manifesti a Ebbing, Missouri di Martin McDonagh.