Kathy Bates entra a far parte del cast artistico di The Laureate, biopic su Robert Graves

L’Hollywood Reporter ha annunciato poche ore fa l’ingresso del premio Oscar nella pellicola incentrata sulla vita del poeta e scrittore britannico. L’attrice interpreterà la figura di, madre dell’autore inglese, una donna che ha avuto una forte ingerenza nella vita dell'autore.

The Laureate è diretto da William Nunez che, per l’occasione, è stato chiamato anche per la stesura della sceneggiatura. Non è trapelato ancora molto sulla trama del biopic, sappiamo solamente che sarà incentrata durante il primo matrimonio di Robert con Nancy Nicholson nel mentre l'uomo aveva stabilito una relazione sentimentale con la poetessa americana Laura Riding.

Kathy Bates, vista sul grande schermo negli ultimi anni in opere come Midnight in Paris o Il mio angolo di paradiso, è conosciuta anche tra gli appassionati di serie televisive per la partecipazione in show come American Horror Story o Due uomini e mezzo.

Nel cast artistico di The Laureate figurano al momento Tom Hughes (Robert Graves), Laura Haddock (Nancy Nicholson) e Dianna Agron (Laura Riding). Le musiche del lungometraggio verranno curate dal compositore Brian Byrne (Il segreto, Albert Nobbs), mentre Andrew Dunn (Noi siamo infinito, The Lady in the Van) sarà il direttore della fotografia.

Il regista e autore dello script, William Nunez, ha espresso in un comunicato il suo entusiasmo per la possibilità di poter lavorare con un cast così talentuoso e con varie case di produzione. Nunez ritiene, inoltre, che la vita controversa e affascinante di Graves interesserà il pubblico di tutto il mondo.

The Laureate non ha ancora una data d’uscita.