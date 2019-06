Kathy Bates entra nel cast del nuovo film di Clint Eastwood, The Ballad of Richard Jewell

Pochi giorni dopo aver trovato il suo protagonista per The Ballad of Richard Jewell nell'attore Paul Walter Hauser, il regista Clint Eastwood può accogliere nel cast del suo nuovo film anche Kathy Bates.

Secondo Deadline infatti l'attrice premio Oscar per Misery Non Deve Morire interpreterà Bobi Jewell, madre del personaggio principale.

The Ballad of Richard Jewell è la trasposizione cinematografica del libro American Nightmare: The Ballad of Richard Jewell, biografia della guardia di sicurezza Richard Jewell che, nel 1996, sventò un attentato alle Olimpiadi di Atlanta solo per essere successivamente accusato dell'attentato stesso a seguito della pubblicazione di un articolo sulle pagine dell'Atlanta Journal Constitution. Jewell, caduto in disgrazia nonostante fosse stato prosciolto dalle accuse dall’FBI tre mesi dopo, morì a 44 anni nel 2007 a causa di un attacco di cuore.

Come vi abbiamo raccontato qualche settimana fa, inizialmente il progetto era in sviluppo alla Fox, ma dopo l'acquisizione di quest'ultima da parte della Disney è finito alla Warner Bros. Pictures, ormai da anni una seconda casa per Eastwood. All'epoca della Fox i protagonisti dovevano essere Leonardo Di Caprio e Jonah Hill, definitivamente fuori dai ruoli: la star di Revenant e C'Era Una Volta a Hollywood però produrrà il film tramite la sua Appian Way, insieme a Hill e Kevin Misher. Nei giorni scorsi anche Sam Rockwell si è unito al cast.

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo al nostro Everycult su Gli Spietati.