Kathryn Newton, la star di Ant-Man nel nuovo film dei registi di Scream VI

Deadline ha confermato che la star di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Kathryn Newton, farà parte del cast del nuovo monster movie della Universal diretto dai registi di Scream VI, Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. Insieme a Newton faranno parte del cast anche Kevin Durand, Angus Cloud e Will Catlett.

Al momento non sono stati annunciati dettagli sui personaggi che interpreteranno i vari membri del cast, del quale fanno già parte Melissa Barrera, Dan Stevens e Alisha Weir. Il film uscirà nelle sale il 19 aprile 2024.



Inizialmente il progetto era stato intitolato Dracula's Daughter, sempre diretto dai registi di Scream - che hanno spiegato l'assenza di Neve Campbell dal sesto capitolo - e si basava su "un gruppo di rapitori che sequestrano una banda di giovani, uno dei quali finisce per diventare il protagonista". Ora il monster movie viene descritto come "una visione unica della leggendaria tradizione dei mostri provenienti dalla libreria Universal".



"È un monster movie Universal e il fatto che lo stiamo realizzando per noi è folle" ha dichiarato Bettinelli-Olpin "Siamo gli stessi ragazzi che vi hanno portato Scream 5 e VI, grandi fan degli originali, ragazzi degli anni '80 e '90". Non perdetevi la nostra recensione di Scream VI.



Alla produzione del nuovo monster movie ci saranno James Vanderbilt, Chad Villela, William Sherak e Paul Neinstein. Vi terremo costantemente aggiornati sulle ulteriori novità che riguardano il nuovo capitolo del cinema di mostri della Universal, diretto dai registi di Scream.