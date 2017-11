Kathryn Newton protagonista femminile di Detective Pikachu di Rob Letterman

dovrebbe essere la protagonista femminile di Detective PIkachu , progetto cinematografico diretto dae prodotto da Legendary. La sceneggiatura del film è stata scritta da Nicole Perlman e Alex Hirsch. Insieme alla Newton nel cast ci sarà, come già annunciato, anche, star di The Get Down.

Detective Pikachu sarà un film live-action che racconterà le gesta dell'omonimo personaggio all'interno del Pokémon Universe.

Le riprese del lungometraggio dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2018 a Londra, con Universal Pictures che distribuirà la pellicola fuori dal Giappone, e la Toho che si occuperà invece della distribuzione in territorio nipponico.

Kathryn Newton sarà al cinema con Lady Bird di Greta Gerwig insieme a Saoirse Ronan e Laurie Metcalf, e ha fatto parte del cast di Tre manifesti a Ebbing, Missouri di Martin McDonagh.