Kathryn Newton, Paul Rudd paragona l'attrice di Ant-Man 3 a Tom Holland

Kathryn Newton, interprete di Cassie Lang in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ha appena iniziato la sua carriera nel MCU, perciò è facile commettere errori; in particolare, Paul Rudd pensa che la capacità della ragazza di mantenere un segreto sia pari o addirittura inferiore rispetto a quella di Tom Holland.

In un'intervista a Digital Spy, Netwon si è definita "molto credulona", per poi aggiungere: "Gli amici vengono da me e mi dicono: 'Oh, allora succede questo, e poi questo e infine muore'. Allora io: 'Davvero? Oh, be'.. No! Non è vero, perché non succede nel film!' Non sono proprio brava a mantenere i segreti. Paul Rudd pensa addirittura che io somigli a Tom Holland". Eppure, lei la pensa diversamente: "Non penso sia poi così vero. Non rivelo informazioni sulla trama, sono gli altri ad arrivarci. In realtà non so nemmeno di cosa sto parlando per la metà delle volte, e a quanto pare, senza che me ne renda conto, ecco che ho fatto uno spoiler". Proprio come l'attore di Spider-Man!

Quest'ultimo, infatti, è così famoso per la sua lingua sciolta che i Marvel Studios non gli permisero nemmeno di leggere tutta la sceneggiatura di Avengers: Infinity War. "Non so nulla di Infinity War, devo essere onesto" aveva dichiarato Holland all'epoca. "So soltanto che ne faccio parte. La cosa divertente di quel film è che mi sono presentato e ho detto: 'Posso leggere la sceneggiatura?' Ed ecco la loro risposta: 'No, sei pessimo nel mantenere i segreti'". E i suoi guai non finiscono qui: Tom Holland, star di Spider-Man: No Way Home, ha ricevuto una telefonata dalla Marvel!

