Kathryn Newton su Ant-Man 3: 'Papà chiede spoiler e dice a tutti che lavoro con la Marvel'

A poche ore dalle dichiarazioni di Evangeline Lilly, anche un'altra star femminile di Ant-Man & The Wasp: Quantumania ha parlato del prossimo film del Marvel Cinematic Universe: si tratta di Kathryn Newton, giovane promessa dell'horror USA che interpreterà la versione adolescente di Cassie Lang.

L'attrice è stata chiamata a sostituire Emma Fuhrmann, che aveva già interpretato una versione 'cresciuta' della figlia di Scott Lang in alcune drammatiche scene di Avengers: Endgame, ma i Marvel Studios per il terzo capitolo della saga con Paul Rudd hanno deciso di scritturare la Newton: probabilmente in vista degli Young Avengers, squadra di giovani supereroi in cui Cassie Lang ricopre il ruolo di Stature, una delle nuove star più apprezzate del cinema indipendente statunitense fa sicuramente gola alla compagnia di Kevin Feige.

Ovviamente la Newton non ha commentato queste indiscrezioni, ma nella sua nuova intervista promozionale ha dichiarato: "Ho così tanta paura di dire qualcosa: perché, conoscete i papà, hanno il vizio di parlare, sapete cosa intendo? Tipo mio ​​padre va in giro a raccontare a tutti quello che sto facendo. In realtà non sa assolutamente niente, ma non fa che dire agli altri: 'Mia figlia è in questo film!' Ma io non gli ho detto niente, forse l'ha saputo da Instagram".

L'attrice ha aggiunto: "Tutto quello che posso dire è che sono entusiasta di far parte dell'Universo Marvel. È un sogno che si avvera, e farò del mio meglio per essere il miglior supereroe di tutti i tempi".

Kathryn Newton è la terza attrice ad entrare nel ruolo di Cassie Lang, dopo che Abby Ryder Forston ha interpretato il personaggio in Ant-Man e Ant-Man and the Wasp prima di essere sostituta da Emma Fuhrmann in seguito al salto temporale di cinque anni in Avengers: Endgame. Oltre a Paul Rudd ed Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, la giovane star reciterà anche al fianco di Jonathan Majors, che interpreterà il villain Kang il Conquistatore.

Per altre letture: in Ant-Man 3 tornerà anche Jimmy Woo?