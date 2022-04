Kathryn Bigelow torna alla regia grazie a Netflix: arriva Aurora, sci-fi da 100 milioni!

L'Hollywood Reporter ha annunciato che la regista premio Oscar Kathryn Bigelow tornerà dietro alla macchina da presa con Aurora, thriller sci-fi prodotto in esclusiva per il servizio di streaming on demand Netflix.

L autrice di Strange Days e The Hurt Locker dirigerà una storia adattata dal romanzo omonimo dello sceneggiatore di Spider-Man David Koepp, che sarà pubblicato a giugno di quest'anno. Koepp scriverà anche la sceneggiatura del progetto, prodotto da Greg Shapero e Gavin Polone e che segnerà il ritorno della Bigelow dopo il suo ultimo film Detroit, uscito nel 2017.

Aurora racconta la storia di Aubrey Wheeler, che vive nella città di Aurora, Illinois, e sta cercando di tirare avanti insieme al figlio adolescente ribelle dopo essersi lasciata col marito, un poco di buono vicino agli ambienti della mala. Un giorno le luci si spengono, non solo ad Aurora ma in tutto il mondo: una tempesta solare ha tolto energia quasi ovunque. Improvvisamente, i problemi della vita diventano altri, e Aubrey deve assumere il ruolo di protettrice del suo quartiere. Ma dall'altra parte del paese vive il fratello di Aubrey, Thom, un CEO della Silicon Valley straordinariamente ricco che ha intenzione di superare la crisi in un bunker nel deserto che ha costruito per il massimo del comfort e della sicurezza. Ma il complicato passato tra i due fratelli ha ancora un ruolo da giocare, e quella che sembra la fine del mondo sarà solo l'inizio di diverse rese dei conti, alle quali non tutti sopravviveranno.

Secondo l'Hollywood Reporter, il budget di Aurora supererà i $100 milioni di dollari. Si tratta del secondo blockbuster fantascientifico ad alto budget messo in cantiere da Netflix, dopo l'inizio della produzione di Rebel Moon di Zack Snyder. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.