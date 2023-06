Kathryn Bigelow finalmente pronta al ritorno alla regia: nuovo film in arrivo?

Finalmente ci sono novità per l'atteso ritorno alla regia di Kathryn Bigelow, pluripremiata regista di The Hurt Locker, Near Dark e il cult sci-fi Strange Days, assente dalle scene dal 2017, anno di uscita del suo ultimo film Detroit.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti da Hollywood, infatti, la regista premio Oscar avrebbe iniziato a girare il suo prossimo progetto, intitolato Smuggler. A rivelare la cosa è stato il direttore della fotografia del film, Arseni Khachatura, dop di Bones and all di Luca Guadagnino e della nuova serie tv HBO The Idol, che lo ha reso noto tramite la sua pagina ufficiale del social network Instagram. Non si hanno notizie del titolo in questione (è un film, una serie tv, una pubblicità?!) ma i fan di Kathryn Bigelow, tra le registe più visionarie della storia del cinema (e ultimamente un po' troppo lasciata indietro dalla nuova ondata di autrici, dobbiamo dirlo) sicuramente saranno contenti di saperla di nuovo in attività.

L'anno scorso, è stato riferito che Kathryn Bigelow avrebbe diretto lo sci-fi Aurora, un adattamento del romanzo dello sceneggiatore David Koepp prodotto e distribuito da Netflix con un budget di oltre 100 milioni di dollari, ma da allora non ci sono stati nuovi aggiornamenti relativi a quel progetto.

