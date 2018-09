Kathleen Kennedy verrà premiata con un Oscar alla carriera

Nel corso della prossima cerimonia degli Academy Awards la presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy verrà insignita del premio Irving G. Thalberg dalla Board of Governors.

Il nome della Kennedy è salito alla ribalta a livello mondiale quando nel 2012 è stata nominata CEO dell'azienda fondata da George Lucas, ma i cinefili più appassionati sapranno che il suo nome è legato all'industria hollywoodiana fin dal 1982, quando produsse E.T. - L'Extraterrestre di Steven Spielberg.

Da lì questa grande donna di cinema non si può fermata, fondando insieme a suo marito Frank Marshall la Kennedy/Marshall (sussidiaria della Universal Pictures) e insieme a Spielberg la Amblin Entertainment. Nel corso della sua carriera la Kennedy ha prodotto alcuni dei più famosi successi cinematografici mondiali, come Jurassic Park, Il Sesto Senso, La Guerra dei Mondi e Il Curioso Caso di Benjamin Button, e dal 2015 tutti i nuovi film della saga di Star Wars sotto il marchio Disney, come Il Risveglio della Forza, Rogue One, Gli Ultimi Jedi e Solo. E' stata anche produttrice associata della saga di Indiana Jones, di Poltergeist, i Goonies e di Ritorno al Futuro.

Secondo Deadline, Kennedy (insieme al marito, Frank Marshall) sarà insignita dell'Oscar alla memoria di Irving G. Thalberg, che premia le personalità il cui lavoro è servito ad elevare costantemente la qualità della produzione cinematografica. Trattandosi di un premio speciale l'Oscar Irving G. Thalberg non viene assegnato annualmente: l'ultima volta è stato consegnato nel 2011, a Francis Ford Coppola, e prima a Dino De Laurentis (2001), Clint Eastwood (1995) e George Lucas (1992).