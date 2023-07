Solo, Kathleen Kennedy usa Indiana Jones per attaccare il film? L'accusa dei fan

Il franchise di Indiana Jones può continuare senza Harrison Ford, secondo LucasFilm, ma la produttrice Kathleen Kennedy non è d'accordo; e sono proprio le parole di quest'ultima a gettare un'ombra sul film del 2018 Solo: A Star Wars Story (almeno secondo i fan).

Nel breve video – potete trovarlo in calce alla notizia – Kennedy pronuncia le seguenti parole: "Spesso ti ritrovi seduto in una stanza e ti ritrovi a dire: 'Dobbiamo trovare un altro Harrison Ford'. Ma non riesci a trovarlo... perché non esiste!". Da parte sua, l'utente Twitter @Joe_Brennan_ ha interpretato la dichiarazione senza messi termini: "Alden Ehrenreich, stai meglio senza di loro, caro amico".

Si riferisce infatti all'interprete protagonista di Solo: A Star Wars Story. L'attore di quest'ultimo film, Cocainorso e Oppenheimer, infatti, recita nei panni di un giovane Ian Solo, personaggio poi riconducibile allo stesso Harrison Ford nella trilogia originale della saga. Ecco perché le parole della donna suggeriscono scarsa fiducia per la carriera futura di Ehrenreich, così come per la pellicola diretta da Ron Howard in generale.

Eppure, @Joe_Brennan_ non vuole certo screditare l'attore di Indiana Jones e il Quadrante del Destino. Come aggiunge in un altro post, "Harrison Ford è inimitabile e questo video rappresenta un contributo alla sua persona, ma Kennedy è sul ghiaccio sottile quando si tratta di calunniare Alden!". Era il giugno 2023 quando Alden Ehrenreich ha annunciato il suo primo film, girato in pellicola esclusivamente per Christopher Nolan.

E voi cosa ne pensate? Le parole della produttrice hanno un chiaro sottotesto, o il pensiero di @Joe_Brennan_ è soltanto un futile volo pindarico? Fatecelo sapere nei commenti!