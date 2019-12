Kathleen Kennedy spiega perché Colin Trevorrow ha lasciato Star Wars IX

Dopo la recente smentita su alcune voci emerse riguardo al suo Star Wars IX, il regista Colin Trevorrow torna di nuovo sulla nostra home grazie ad alcune interessanti dichiarazioni di Kathleen Kennedy.

La presidentessa della Lucasfilm, che sarà insignita del prestigioso BAFTA Fellowship, ha discusso i motivi che hanno portato all'allontanamento di Trevorrow da Star Wars IX, film che come ricorderete prima di essere assegnato a JJ Abrams era passato per la scrivania del regista di Jurassic World.

Queste le parole della Kennedy, che ha comunque preso le difese di Trevorrow:

"Beh, non direi che il suo film non funzionava. Purtroppo Colin si trovava in una posizione di enorme svantaggio non avendo fatto parte del processo creativo di The Force Awakens e di quelle conversazioni preliminari sulla trilogia, perché fu allora che decidemmo le idee generali di dove dovesse andare la storia. Come in ogni processo di sviluppo, è stato solo dopo che, riguardando a quella prima bozza, ci siamo resi conto che forse la situazione era cambiata, e avevamo preso un'altra strada."

Kathleen Kennedy ha assunto Colin Trevorrow nei giorni in cui Jurassic World stava diventando un successo commerciale. La produttrice aggiunto: “Avevamo in programma, come spesso accade con questi film, e abbiamo dovuto prendere una decisione difficile sul fatto che avessimo potuto realizzarlo in tempo o meno. E come ho detto, Colin era in svantaggio perché non era stato immerso in tutto ciò che noi avevamo iniziato con l'episodio VII".

Star Wars IX arriverà il 18 dicembre.