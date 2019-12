Per Kathleen Kennedy gli Skywalker potrebbero apparire in futuro anche dopo Episodio IX

Come noto, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker metterà la parola fine proprio alla saga degli Skywalker iniziata nel lontano 1977 da George Lucas, ma per la produttrice Kathleen Kennedy questo non esclude a priori l'eventualità di future apparizioni per i membri di quella famiglia nei prossimi film.

Intercettata dai giornalisti durante la premiere mondiale della pellicola di J.J. Abrams, la Kennedy ha parlato un po' di quanto il film sancisca la fine di questa amatissima saga e mentre ci sono delle emozioni contrastanti, ha pure suggerito che gli Skywalker potrebbero fare capolino in uno dei prossimi film del franchise, magari già nella nuova trilogia di Rian Johnson? Staremo a vedere... ecco intano le parole della presidente di Lucasfilm: "Devo ammettere che ho provato delle emozioni molto varie, questo perché abbiamo passato del tempo incredibile insieme. Si tratta proprio di questi ultimi cinque anni in cui abbiamo realizzato questi tre film e realizzare di aver completato la saga e che non abbiamo necessariamente finito con gli Skywalker, che potrebbero sempre riapparire in un modo o nell'altro, ma per il momento sono arrivati a una conclusione".

Non è ancora chiaro in che modo i membri della famiglia Skywalker potrebbero tornare in futuro, dato che ancora ci manca la visione dell'ultimo film della saga, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, e che ancora non sono stati resi noti i dettagli dei futuri film del franchise di Star Wars attualmente in lavorazione alla Lucasfilm, tra i quali lo ricordiamo c'è la nuova trilogia affidata alle mani di Rian Johnson e il progetto assegnato a Kevin Feige, in qualità di produttore. Sappiamo invece che il progetto della trilogia affidato a Weiss e Benioff di Game of Thrones è stato accantonato, poiché questi ultimi hanno preferito dedicarsi al loro impegno con Netflix.

Per ingannare l'attesa spasmodica verso l'ultimo film della saga, potete leggere appunto le prime reazioni su L'Ascesa di Skywalker, rigorosamente senza spoiler, oppure recuperare la prima clip dal film e valutare le varie teorie generate finora dai fan di Star Wars.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, di J.J. Abrams, approderà nelle nostre sale il 18 dicembre 2019.