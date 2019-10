Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm, nominata Cavaliere dell'Impero Britannico

Kathleen Kennedy, presidente della Lucasfilm e produttrice storica di alcuni film celeberrimi come ET e Jurassic Park, questa settimana è stata insignita con la medaglia dell'Eccellentissimo Ordine dell'Impero Britannico, tra le più alte onorificenze del Regno Unito.

Il riconoscimenti, istituito da re Giorgio V nel 1914 per onorare le persone che avevano svolto in favore del Paese un servizio di tipo non militare, è stato assegnato alla produttrice giovedì notte: il merito della Kennedy è stato quello di portare importanti progetti cinematografici nel Regno Unito.

Michael Howells, un diplomatico britannico, ha ospitato la cerimonia privata nella sua casa di Los Angeles. Alla cerimonia hanno presenziato anche alcuni altre apprezzate personalità di Hollywood come Rian Johnson, Deborah Chow - che sta lavorando alla serie Obi-Wan Kenobi per Disney+, Rick Famuyiwa e Bryce Dallas Howard - registi di The Mandalorian.

Vanity Fair, che era invitata all'evento, riferisce il discorso di Howells: “Apprezzo che stasera ci sia un po' di competizione in giardino, quindi perdonami, ma questa è la mia opinione: Kathleen Kennedy ha prodotto, credo, praticamente tutti i film più amati e di grande impatto, e rappresentano il tuo genio."

Per altri approfondimenti, vi ricordiamo che il domani uscirà il nuovo trailer di Star Wars IX, ultimo capitolo della trilogia sequel che, come promesso dallo sceneggiatore e regista J.J. Abrams, concluderà la saga degli Skywalker.

Il film arriverà in Italia il 18 dicembre prossimo.