Kathleen Kennedy parla del licenziamento di Lord & Miller da Solo: A Star Wars Story

Qualche mese fa ha sconvolto la notizia - un vero e proprio- dell'improvviso licenziamento dei registialla regia di Solo: A Star Wars Story , sostituiti dain corsa.

Da allora si sono susseguiti tanti rumor a riguardo ma ora, durante un'intervista per promuovere Solo: A Star Wars Story, la presidente della Lucasfilm, Kathleen Kennedy, ha cercato di gettare luce sulla questione: "Penso che Lord & Miller siano due persone esilaranti, ma provengono da un background fatta di animazione e sketch comedy e quando fai quei film puoi fare tutto quel che vuoi, c'è molto spazio per l'improvvisazione. Si può anche qui ma deve essere fatto all'interno di un processo altamente strutturato, altrimenti non è possibile portare a termine il lavoro. Quindi alla fine stiamo parlando soltanto di problemi nel processo".

"A volte le persone si 'lasciano', ed è veramente triste, ed è veramente deludente, ma accade e impariamo molto dai nostri collaboratori e siamo dei filmaker migliori grazie a questo" avevano fatto eco i due nuovi registi in un'altra intervista "Siamo molto orgogliosi di quel che abbiamo fatto con la pellicola e auguriamo a tutti il meglio".





Solo: A Star Wars Story arriva a fine maggio nei cinema.